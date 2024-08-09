О серьёзном ДТП на трассе возле 1-й Березовки сообщают наши подписчики. Столкнулись "Приора" и "KIA", вторую от удара отбросило к остановке.
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О серьёзном ДТП на трассе возле 1-й Березовки сообщают наши подписчики. Столкнулись "Приора" и "KIA", вторую от удара отбросило к остановке.