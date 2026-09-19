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Царьград

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Избирком Ленинградской области объявил явку на выборах в 46,51%

Избирком Ленинградской области объявил явку на выборах в 46,51%

В Ленинградской области завершились два дня голосования на выборах в Государственную думу. Избирком зафиксировал явку в 46,51%.

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