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Татар-информ

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«Энергия заблуждения»: Казань примет XIX фестиваль «Аксенов-фест»

«Энергия заблуждения»: Казань примет XIX фестиваль «Аксенов-фест»

С 23 по 25 сентября Казань примет XIX литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». В этом году его тема – «Энергия заблуждения».

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