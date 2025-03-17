В Белом доме заявили об обсуждении территориальных уступок с Киевом

Команда американского президента Дональда Трампа и украинская сторона напрямую обсуждают вопросы территориальных уступок Украины в вопросе урегулирования конфликта, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии