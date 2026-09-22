Заколол отверткой ради денег: убийца пенсионерки и ее сына скрывался 23 года

РЕН ТВ В Приморье раскрыли двойное убийство, которое произошло 23 года назад.Как установили следователи, местный житель устроил жестокую расправу, чтобы похитить деньги.
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