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Заколол отверткой ради денег: убийца пенсионерки и ее сына скрывался 23 года

Заколол отверткой ради денег: убийца пенсионерки и ее сына скрывался 23 года

РЕН ТВ В Приморье раскрыли двойное убийство, которое произошло 23 года назад.Как установили следователи, местный житель устроил жестокую расправу, чтобы похитить деньги.

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