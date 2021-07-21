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Интересные факты о сердце человека

Интересные факты о сердце человека

Сердце - это мышца в нашем организме, которая играет роль насоса и перекачивает кровь по венам и кровеносным сосудам.

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Сергей Дмитриев
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Сергей Дмитриев
3-я попытка.=О бедных сосудах замолвите слово = -Они помогают сердцу проталкивать кровь и по мелким, тончайшим как их? - капилярам

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