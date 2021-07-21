Интересные факты о сердце человека

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеИнтересные факты о сердце человека Сердце - это мышца в нашем организме, которая играет роль насоса и перекачивает кровь по венам и кровеносным сосудам.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ДмитриевНапишите комментарий. Публикации не гарантируем из-за способов входа, то ли так, то ли эдак.Сергей Дмитриев3-я попытка.=О бедных сосудах замолвите слово = -Они помогают сердцу проталкивать кровь и по мелким, тончайшим как их? - капилярамКомментировать
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