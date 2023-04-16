Военное обозрение

3 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    " ... была сбитОЙ"? Правильно "была сбиТА"!«Ракета, спутник ...
  • Игорь Егоров
    Вагнер показывает класс, как надо воевать и решать самые сложные задачи, уважуха и гордость за наших воинов мира.Подразделения ЧВК...
  • Гурбангулы
    Украинское наступление - это почти то же, что и отрицательный рост российской экономики 😁Замминистра оборо...

Украинские военные в Артёмовске перестали упоминать о контроле над железнодорожным вокзалом «Бахмут» («Бахмут-2»)

Украинские военные в Артёмовске перестали упоминать о контроле над железнодорожным вокзалом «Бахмут» («Бахмут-2»)

Продолжается противостояние в Бахмуте (Артёмовске) и в его западных окрестностях. Украинские военные в мессенджерах и соцсетях сетуют на то, что российские войска, продвигаясь в Бахмуте, получают всё больше возможностей для того, чтобы из средств обычной артиллерии «доставать» до их резервных подразделений, находящихся ближе к Константиновке и … .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх