Украинские военные в Артёмовске перестали упоминать о контроле над железнодорожным вокзалом «Бахмут» («Бахмут-2»)

Продолжается противостояние в Бахмуте (Артёмовске) и в его западных окрестностях. Украинские военные в мессенджерах и соцсетях сетуют на то, что российские войска, продвигаясь в Бахмуте, получают всё больше возможностей для того, чтобы из средств обычной артиллерии «доставать» до их резервных подразделений, находящихся ближе к Константиновке и … .
Популярные статьи
- Иран выразил готовность участвовать в российском проекте по созданию сети спутников связи
- ЧВК «Вагнер» атаковали противника на позициях в районе села Ступочки, не дав перебросить резервы в Артёмовск
- Нанесено поражение объектам противника в Запорожье и Херсоне, сообщается о применении магниевых боеприпасов в Артёмовске
Свежие комментарии