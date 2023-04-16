Украинские военные в Артёмовске перестали упоминать о контроле над железнодорожным вокзалом «Бахмут» («Бахмут-2»)

Продолжается противостояние в Бахмуте (Артёмовске) и в его западных окрестностях. Украинские военные в мессенджерах и соцсетях сетуют на то, что российские войска, продвигаясь в Бахмуте, получают всё больше возможностей для того, чтобы из средств обычной артиллерии «доставать» до их резервных подразделений, находящихся ближе к Константиновке и … .