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Эксперт назвала вакцины, способные продлить жизнь пожилых людей

Эксперт назвала вакцины, способные продлить жизнь пожилых людей

Любая инфекция провоцирует мощный воспалительный ответ, который ускоряет возрастные изменения Прививки от пневмококковой инфекции и гриппа существенно снижают риск инфекционных заболеваний и продлевают жизнь пожилых людей, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

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