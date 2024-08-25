Прогноз на сентябрь: синоптики рассказали, какая погода будет в начале осени Юлия ЧелкановаС приходом сентября многие из нас ожидают традиционного перехода от теплых летних дней к более прохладной осенней погоде.
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