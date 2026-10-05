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Царьград

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World Aquatics номинировала Хамраеву на звание лучшего игрока года

World Aquatics номинировала Хамраеву на звание лучшего игрока года

Голкипер женской сборной России по водному поло Диана Хамраева вошла в список претенденток на звание лучшей игрока года по версии World Aquatics.

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