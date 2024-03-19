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Западу резко поплохело: Русские потянулись к старым договорам, которые кормили «партнёров» годами

Западу резко поплохело: Русские потянулись к старым договорам, которые кормили «партнёров» годами

Россия продолжает жечь глаголом! Времена колониальной зависимости окончены, и Россия будет пересматривать кабальные договоры, подписанные ранее.

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Комментарии
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Любовь Ткаченко
Всё это интервенты безнаказанно грабили. Сколько всего они тогда вывезли из России, сегодня, наверное, не скажет никто. Известно только, что на награбленные в России средства Япония сумела осуществить в 20–30-ые годы мощнейший экономический рывок. На вывезенное из Сибири чешскими легионерами золото вплоть 40‑х годов существовала вся банковская система Чехословацкой республики. А информация о доходах британских и американских корпораций от «экономических операций в России» времён интервенции до сих пор составляет государственную тайну Соединённых Штатов… При этом интервенты не брезговали и массовыми убийствами россиян. Например, созданное в Советском Союзе «Общество содействия жертвам интервенции» в 20‑е годы прошлого века насчитало более 111 тысяч 730 смертей, ответственность по которым непосредственно несли интервенты – причём данные цифры включают как боевые, так и небоевые потери…
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15 час.
Boris Borisov
Ребята, -уже давно нет  ни золота, , ни долгов,  ни распмсок,  ни догоговоров-обязательств, ни правды,  ни обмана - время , время прошло.Время это память , но оно не тащит за собой ничего материального ! Потому , все эти претензии просто политика !
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6 час.
Boris Borisov
Приказы отдаёте красиво! А исполнять , кто будет !? Сами попробовать не хотите -ли ?! -Это же так просто !!!!
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4 час.

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