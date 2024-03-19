Западу резко поплохело: Русские потянулись к старым договорам, которые кормили «партнёров» годами

Любовь Ткаченко

Всё это интервенты безнаказанно грабили. Сколько всего они тогда вывезли из России, сегодня, наверное, не скажет никто. Известно только, что на награбленные в России средства Япония сумела осуществить в 20–30-ые годы мощнейший экономический рывок. На вывезенное из Сибири чешскими легионерами золото вплоть 40‑х годов существовала вся банковская система Чехословацкой республики. А информация о доходах британских и американских корпораций от «экономических операций в России» времён интервенции до сих пор составляет государственную тайну Соединённых Штатов… При этом интервенты не брезговали и массовыми убийствами россиян. Например, созданное в Советском Союзе «Общество содействия жертвам интервенции» в 20‑е годы прошлого века насчитало более 111 тысяч 730 смертей, ответственность по которым непосредственно несли интервенты – причём данные цифры включают как боевые, так и небоевые потери…