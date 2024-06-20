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Мечты Гарри Каспарова

Мечты Гарри Каспарова

Гений про злодейства Гарик опять разошелся - он забыл принять препараты и фонтанирует идеями.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
У нас своих гениев достаточно, чтоб ещё одного, вместо Навального...
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3 час.
Татьяна Бушмелева
Нам буржуев не понять... Сначала тащат к себе &quot;лучшие умы&quot; а потом пытаются впихнуть их обратно... В чём прикол ? Умы оказались худшие а не лучшие?
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2 час.
MB
Marina Bubon
Ходор может применить свой приобретённый навык- шить рукавицы. Не более. По крайней мере в России ему нет ни другого места, ни другого занятия.
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1 час.

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