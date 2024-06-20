Мечты Гарри Каспарова

ТГ Татьяна Гусева У нас своих гениев достаточно, чтоб ещё одного, вместо Навального...

Татьяна Бушмелева Нам буржуев не понять... Сначала тащат к себе "лучшие умы" а потом пытаются впихнуть их обратно... В чём прикол ? Умы оказались худшие а не лучшие?