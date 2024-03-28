«Сказал: «Лучше уезжай!» Светлаков спас Бурунова от смерти в «Крокусе»

Актер стал свидетелем трагического происшествия. Сергей Бурунов Alexey Belkin/Business Online/Global Look PressСергей Бурунов должен был присутствовать на том самом концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», перед началом которого случился теракт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии