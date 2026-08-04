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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фиорентина» близка к аренде Мастантуоно из «Реала». Хавбек дал согласие на переход, клубы дорабатывают сделку

Франко Мастантуоно близок к переходу в «Фиорентину» из « Реала ». Клубы близки к достижению договоренности об аренде игрока и дорабатывают последние детали сделки.

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