Сергей Ременник вернулся за руль Taurus впервые с Дакара-2026Сергей РеменникСергей Ременник вместе со штурманом Ярославом Фёдоровым принял участие в первом этапе Abu Dhabi Baja Challenge сезона 2026/2027, экипаж выступил на Taurus T3 Max в составе команды Big Red Racing.