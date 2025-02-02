NVIDIA Reflex 2 оказалась эксклюзивом для избранных — минимальным требованием ста...

NVIDIA Reflex 2 оказалась эксклюзивом для избранных — минимальным требованием стали RTX 50Многие фанаты NVIDIA обрадовались тому, что скоро задержка ввода-вывода в их любимых киберспортивных играх станет еще ниже благодаря NVIDIA Reflex 2 с Frame Warp, но “зеленые”, как оказалось, сообщили не всю необходимую информацию о технологии.