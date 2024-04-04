PFL 1: сезон 2024: Молдавский − Делия, Гольцов − Васселл и другие бои

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (Техас) состоится турнир PFL 1 регулярного сезона 2024 года, в главном событии которого состоится поединок в тяжелом весе между Анте Делией (24-5) и Валентином Молдавским (12-3).
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