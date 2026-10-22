Редкоземельные материалы и постоянные магниты, необходимых для работы высокотехнологичного оборудования, преимущественно поставляются из Китая, который контролирует около 90% их переработки и 95% выпуска готовых магнитов.
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