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Отступные Сперцяна – 15 млн евро. «Краснодар» будет требовать эту сумму за трансфер

«Краснодар» будет требовать 15 миллионов евро за трансфер Эдуарда Сперцяна. По информации «РБ Спорт», именно такая сумма отступных прописана в контракте полузащитника с клубом.

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