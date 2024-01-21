Российские военные прорвали оборону ВСУ на юге Авдеевки и взяли укрепрайон «Царская охота»

ВС РФ зашли в Авдеевку и взяли важный для ВСУ опорник “Царская охота”, ведутся ожесточенные бои. Российские военные взяли укрепрайон ВСУ «Царская охота», после чего ВС РФ вошли в Авдеевку с южного направления.