Российские военные прорвали оборону ВСУ на юге Авдеевки и взяли укрепрайон «Царская охота»

ВС РФ зашли в Авдеевку и взяли важный для ВСУ опорник “Царская охота”, ведутся ожесточенные бои. Российские военные взяли укрепрайон ВСУ «Царская охота», после чего ВС РФ вошли в Авдеевку с южного направления.
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