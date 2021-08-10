Политика как она есть

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А Шойгу действительно не знает, что же разлагает общество?

А Шойгу действительно не знает, что же разлагает общество?

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал   разложение общества страшной внутренней угрозой.   Если это так, то надо дать ответ на вопросы о том, кто же и что разлагает российской общество?   Но Шойгу ответа не даёт, намекает только на внешние силы.

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Владимир Безбадченко
что Путин, что его Ко, - все участники одного спектакля театра абсурда. Но заигрались! А жизнь давно людям глаза открыла...
олег ведерников
а пиши хлопец не дрочи МАСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ СЛАВА УКРАИНЕ
владимир симкин
В стране, где почти отсутствует коррупция, люди САМИ НЕ ВОРУЮТ! А у нас давно уже считается не зазорным скоммуниздить всё, что плохо лежит у государства. Вот только двойные стандарты получаются: когда простой человек это делает, он "умеет жить", а когда кто-то из власти, он сволочь и коррупционер! Что, много людей отнесёт в полицию найденный кошелёк с деньгами? И как на такого человека там посмотрят?)))) Вооот, а автор на чиновников ополчился!!))))
Александр Шедный
А Вы лично тоже "коммуниздите" всё, что плохо лежит?
Сергей Полосов
заглохни, дерьмо! Чел прав!
Владимир Eвтушенко
Разлагают общество олигархи, чиновники с золотыми унитазами, да так, что Западу и не снилось.
Людмила Хурамшина (Стародубцева)
Разлагают общество такие балтуны как автор и те, кто так и не научился пользоваться мозгами.
СанСаныч Демченко
А 82% -тоже болтуны?...Вероятно Вы и те кто считает автора пустозвоном и проч...принадлежите к касте 18%..со :светлыми: ликами..т.е..к демагогам и жополизам..
Владимир Домнин
Хуже. Те хоть в понятных целях и ощутимые блага разлагают, а эти соучаствуют за копейки. Ведь народные богатства не сами олигархи вывозят, они только организуют.
СанСаныч Демченко
Вот ..честное слово-не понял Ваш коммент...В этих 18% --одни и те же тролли..которые зарабатывают денежку малую путём свар, склок,оскорблений оппонентов..причём совершенно не важно по какому поводу идёт дискуссия..В остальном -Вы-правы...
Владимир Домнин
Я статистику не веду, поэтому процент не буду указывать. И называть их правильнее не тролли, а пособники пропагандистов. Это не бенефициары, а действующие в их интересах под видом защиты России.
СанСаныч Демченко
Верно..А такую статистику не ведут..(или скрывают) т.к она не в пользу всех этих (вписавшихся в рынок) их холуёв и пособников...Просто под постОм- показано процентное отношение к этой статье..
Владимир Домнин
Согласен.
Владимир Eвтушенко
Разлагают общество такие лакеи олигархов, как вы, и вам плюбсующая дрянь, те, кто так и не научился пользоваться мозгами.
Валера Юшков
...разлагает общество тот, кто уничтожил социализм.
СанСаныч Демченко
Павел К
Автор пустозвон.
Николай Чиляков
С чего это? А вы кто?
Владимир Eвтушенко
Неужто непонятно? Лакей олигархов.
вера курьянова (гончарова)
Пока одни будут выкачивать недра в свой карман, а другие жить на борще, на который не хватает денег, страна долго не продержится.
Александр Шедный
Автор, как и большинство "комментаторов", к сожалению, совершенно не понимает, что на самом деле происходит в мире. Боюсь, что когда поймёте для вас уже будет поздно. Учите матчасть.
igor smirnow
сбесилось стадо зажравшихся обезьян?
Владимир Eвтушенко
Презираю шелупонь, себе же плюсующую ты, шавка олиг8архов, , как и большинство "комментаторов", к сожалению, совершенно не понимает, что на самом деле происходит в мире. Боюсь, что когда поймёте для вас уже будет поздно. Учите матчасть.
Николай Чиляков
Ну разъясните нам всем, соблаговолите! Зачем бросаться "мудрыми" отписками?!
Константин Белимов
Автор видит как ему плохо, но разве автор знает как надо, что бы всем было хорошо? НЕТ и этого ни кто не видит, но каждый воображает как именно ему будит хорошо и воображает что так для всех будит хорошо и это есть иллюзия! Если один любит борщ, то с чего этот один может решить, что все любят борщ, ведь кому то и лобстеры нравятся, а власть это любители лобстеров, а не гречневой каши! Все разные и у каждого свои интересы в этой иллюзорной жизни, ни кто не сможет создать всем хорошо, даже рай не поможет! Власти не должно быть отдельной от всех, все должны решать как им жить и что делать! С бугра власти не видно что в долине делается!
Серж Прологов
А что значит "борьба с коррупцией"? Любое действие рождает противодействие. Вот один пример: есть такой 44-ФЗ (кто не в курсе - Яндекс в помощь). он предусматривает при проведении конкурсов на размещение бюджетных заказов участие не менее ТРЕХ конкурсантов. Вродь красиво, АНТИКОРРУПЦИОННО(!!!), фпичитлятельно... НО... ...ВСЕ юридические лица, планирующие участие в упомянутых конкурсах, стали заводить себе "двойников" и "тройников". Одни и не скрывают этого: "Не извольте беспокоиться! Завтра у вас будут еще два "Коммерческих предложения...", две "Заявки на участие в конкурсе..."!". "МЫ" любим поминать Сталина и усираться от восторга его правлением. Так вот Сталин учил, что в любом вопросе нужно найти то "золотое звено", потянув за которое можно вытащить всю цепь проблемы. В НАШЕМ случае это "золотое звено" - КАДРЫ, которые, как известно, РЕШАЮТ ВСЁ. Вот за это "золотое звено" и нужно тянуть цепь проблемы под названием "коррупция".
Van Van
Так красиво писал, а вывод сделал неправильный. Если все кадры взять да заменить на новые, хоть что то изменится? Новые кадры в новых креслах очень быстро обживутся и с еще большим рвением образуют "золотые звенья", разве это не понятно, ведь тому примеров не счесть.
Серж Прологов
"Не понятно...". СВИНЬЯ ГРЯЧИ ВСЕГДА НАЙДЕТ, поэтому, коли ума нет - пшел нахуй дерьмо всегдавсемнедовольное, тыпорылое и ни гавкай тут. "оценщик" сраный.
Николай Чиляков
Как "красиво"! Как " содержательно"!
Сергей Полосов
Главное что ПО-СУЩЕСТВУ! Коротко и ясно.
Van Van
Вы ставите меня в филологический тупик своими авангардистскими идиомами :)
Серж Прологов
Дурака поставить в тупик не сложно.
Van Van
Лучше прикидываться дураком, чем быть дураком и прикидываться умным.
Владимир Eвтушенко
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Серж Прологов
Да. "Глупость" это НЕ отсутствие ума, это ТАКОЙ СКЛАД УМА.
Van Van
Радует и обнадеживает что вы сами это сознаете )))
Серж Прологов
и с чего ты взял что я с тобой пререкаться собираюсь?
Van Van
Да вот думаю, а не записать ли Вас в "друзья" ))) Уж очень необычен Ваш СКЛАД УМА.
Искандер Калибров
Под разложением можно ещё понимать появившееся массовое обсуждение доходов "элиты" и представителей крупного капитала, что отражает некую напряжённость между полюсами бедности и неразумного богатства. Это не может не вызывать у последних порчу настроения, они не могут в полной мере отдаваться наслаждениям "жизни", появляется чувство тревоги за ближайшее будущее и безопасность.
Серж Прологов
Вообще-то, когда мы поставили вопрос раскола общества мы имели ввиду лругое: ВСЕДОЗВОЕННОСТЬ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ/, ПОПУСТИТЕЛЬСТВО дерьму, чьи поступки и публикации сводятся к "все воры", "все отобрать и поделить", "Всех расстрелять..." Это ГОВНО НАЦИИ, будучи ни в состоянии полемизировать, загоняет своих оппонентов в ЧС, оставляя собеседниками только себе подобных. Чем создает "определенный" общественный слой, группу лиц, что называется: "самих в себе", выделившихся из общества, живущих вопреки законами Общества по неким "своим" законам и навязывающих эти "законы" окружающим.
Сергей Полосов
Совершенно верно... Вот есть такой "кружок лиц", которые отгородившись ото всех ЧС сами себя убеждают в своей правоте.... Работать их не заставишь, в лучшем случае "отбывают номер", а грезить о "социальной справедливости" в форме "мне... мне... мне... и еще раз мне..." - не остановишь. Вот они раскалывают общество: всё их "не устраивает" - НЕТ ХАЛЯВЫ, ну а дальше уж находятся рукожопьё, фаршемозговьё, которое бросается им подпевать... Это-ж так комфортно: вместо того, чтобы УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ СВОЮ ЛЕНЬ, грезить о хАЛЯВЕ (виноват: "о социальной справедливости").
Нина Шалева
Мы должны поддержать Владимира Путина, как Гаранта Конституции. В борьбе с коррупцией необходимо сплочение народа и самого гаранта и Лидера, и Президента в одном лице -- поддержка народа своему Президенту.
Владимир Eвтушенко
Вы сами-то поняли, что чушь несёте? Пока Чубайс на воле, о какой борьбе с коррупцией2 можно речь вести?
Медбрат
Анекдот! - Для борьбы с воровством, мы начали проверять наших топ-менеджеров на детекторе лжи. Но, воровство не прекратилось, поскольку топ-менеджеры давали взятки операторам детекторов лжи... и при чём тут Чубайс?
Николай Чиляков
Вас обязали в администрации давать ответы в коментариях соцсетей, мадам?
Владимир Eвтушенко
Чубайс это символ коррупции в РФ.
Серж Прологов
А вот ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: "При чем здесь Чубайс?" Ёбаная поганая совкосдрочь привыкла тупо верещать то, что указал очередной "Великий фюрер". НЕ ДУМАЯ. НЕ ПОНИМАЯ что верещит. Чубайс он так... КЛОУН, "картинка", а ни "причина".
Анатолий Селиванов
там не только чубайс и горби, а почти 70 % административного аппарата, которые живут на Несколько стран и Поэтому решение этого вопроса Невозможно без Основательной чистки этого Коррупционного и "проевропейского и проамерикаского" аппарата. уважение к Шойгу, но парадокс о его Непонятии этой Большой проблемы поражает ???????????
Александр
Тут не один Геракл надорвется!
Нина Шалева
Шойгу себя проявил, как гениальный министр Обороны. А до этого, его МЧС проявило себя также ярко. Хочется, чтобы Шойгу приложил максимум усилий по уничтожению Русофобии в РФ. Время пришло!
Юрий кокин
Не его компетенция. С чего он вдруг займётся не своим делом? И так церковь построил, вопреки здравому смыслу.
Николай Чиляков
Нина, хорошо отрабатываете, хозяева будут довольны! (Не забывайте только скрины снимать, а то не поверят!)
Владимир Eвтушенко
И в чём же его гениальность? В строительстве храмов, в введении попов в армию? Так поп в армии это насилие над разумом атеистогв. Я не хочу слушать мракобеса-попа, но вынужден слушать в силу воинской дисциплины. Это и есть гениальность Шойгу?
Владимир Eвтушенко
Фууууууууууууууууууууууууууууууу, как смердит от наглой и тупой лести. А ответьте, на какие шиши Шойгу построил себе виллу на Рублёвке за 10 миллионов долларов? Даже при его зарплате, надо ему было трудиться лет 20, ничего не покупая.
Анатолий Крючков
Пока, граждане государства российского, не начнут оценивать людей, которых выбирают в органы власти, по их ДЕЛАМ, борьба с коррупцией не будет иметь успеха. Дела эти, должны способствовать улучшению условий жизни ВСЕХ граждан государства. Особенно важно, судить по делам, о людях( партиях) , занимающихся управлением в органах местного самоуправления. Именно такие люди, оказывают наиболее видимое воздействие, на условия жизни своих сограждан. И граждане ВЫНУЖДЕНЫ менять управленцев, ухудшающих такие условия. При этом , чем больше граждан принимают участие в выборах, те более объективной будет оценка деятельности органов власти.
Николай Чиляков
Да Вы что?! Правда?! По-моему, Вы попутали причинно-следственные связи...
Алексей Белоусов
Автор - явно "засланный казачок"
Николай Чиляков
Нет, милейший, засранных казачков здесь полно - среди коментирующих...
Владимир Eвтушенко
Это вы про себя?
ВЛАДИСЛАВ
Догниваем окончательно под бурные вопли о патриотизме.
Дед Воевода
Жадность и подлость чиновников высшего руководства хрущевско-брежневско-горбачевско-ельцинского СССР, путинско-олигархического РФ и чиновников всех бывших советских республик - вот та ахиллесова пята, в которую ударяют наши недруги и добиваются нужных им побед. Ленин и Сталин, закалившиеся в борьбе с этим Злом, прекрасно понимали живительную силу периодических беспощадных чисток и осуществляли их последовательно и настойчиво, что приводило к укреплению мощи и могущества СССР. А последующие, вышеуказанные правители, не могли действовать по ленинско-сталински, так как сами погрязли в этих пороках - жадности и подлости. Вот и живут Россия и республики бывшего СССР в ожидании, когда у соседа корова сдохнет. Хочешь или не хочешь, но могущество России может возродиться только тогда, когда высшее руководство будет периодически выявлять жадных и подлых и приговаривать их к высшей мере социальной защиты - расстрелу. Поэт о В.И. Ленине справедливо сказал: "Он к товарищу милел людскою лаской, он к врагу вставал железа тверже". Именно благодаря этим качествам Ленин создал поистине могучее и прекрасное народное государство СССР, победив жадных и подлых (всякую белобандитскую сволочь) в Гражданской войне. Сталин, следуя заветам Ильича, еще более укрепил СССР, уничтожив около 600 тысяч жадных и подлых врагов народа. И благодаря этой человеколюбивой идеологии, любви к трудовому народу и беспощадности к врагам Отечества Россия (СССР) разгромила все фашистские армии фашистской Европы в Великой Отечественной войне (1941 - 1945 гг). 500 тысячная фашистская Европа (более 30 государств) напала на 200 миллионное население СССР и была разгромлена НАШЕЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИЕЙ.
Борис Выдрин
Правда первого предложения расползается ныне по всем городам и весям колонии.
ВЛАДИСЛАВ
Уровень разложения общества в России сейчас такой, что здравомыслящим людям пора призадуматься, а что делать если в силу продолжающихся диструктивных процессов в стране начнётся переформатирование российской государственности. Что делать самим и как помочь своим детям.
Tatyana Fedotova
Единственное, что можно сделать-это остановить эти деструктивные процессы. Другого то пути всё равно нет. Но опять извечные вопросы: кто виноват и что делать? Есть ещё и третий: кто это сейчас будет делать? И как всегда на первый вопрос ответов избыточно много, а на второй ни одного адекватного Как могут остановить деструкцию те, кто её же и запустили и которые всё прихватизировали у народа? Это же полицаи- американские холуи, они боятся, что власть американцев ослабнет и им тогда ой как не поздоровиться. Это во всех осколках СССР так. Полицаи у власти. Вопрос лишь о соотношении полицаев и нормальных в руководстве. В России похоже полицаев несколько меньше, чем здравомыслящих пророссийских. Пока меньше. Но подрастают детки прозападные. Смена и пополнение в рядах полицаев растёт. Вот это по настоящему страшно. Нельзя отдать мозги наших детей для уже полного переформатирования. У Запада это очень хорошо получается с помощью полицаев в образовании и культуре как бы "российских". Хотя они уже давно не российские: ни образование, ни культура. Информированные самоуверенные верхогляды вытесняют образованных и талантливых. Деньги решают всё.
Валерий Каулин
Прочитал все комментарии, не исключая и матерные. Каждый "сверчок" видит ситуацию со своего "шестка". Но обратите внимание на то, что разложение началось давно. Как говорил мой покойный отец: ни один рабочий или инженер ничего Западу не продавали, этим занимались достаточно высокопоставленные люди. Небезызвестные А.Н. Яковлев и О. Калугин ещё в 50-е годы проходили стажировку в Штатах под видом молодых студентов. И КГБ руку приложил к уничтожению Союза. Так что из числа "опасностей" спокойно можно исключить простой народ. Ему и продать-то нечего. А вот хорошо питающимся - есть что. Да, прошу не хамить в переписке, отвечать не буду.
Tatyana Fedotova
И не говорите. Как говорил кот Матроскин : " Чтобы продать что то не нужное, нужно сначала это купить." У простого люда деньги всегда только на самое необходимое. А вот те, кто может народное разбазаривать.....эти да.... всё отдадут. Отдают то они народное, но для того, чтобы приумножить своё личное. С этого всё и началось. Ещё при Брежневе, а может и при Хрущёве.
Валерий Каулин
При Никите. Он по недомыслию вытащил Брежнева из Казахстана, а тот организовал против него переворот в октябре 1964г. Уже тогда и в спецслужбах началось гниение. Не надо же напоминать, как не так давно по Москве рассекали выпускники Высшей школы ФСБ на Гелендвагенах? Эти выкормыши уже полностью чужие.
Надежда Никитина
Точно уже при кукурузнике. А, остальные "угхлубили" и продолжают это делать.
Надежда Никитина
Не надо Хруща защищать. Он сам был иуда и с ним поступили так же.
Tatyana Fedotova
Да уж. Пауки в банке.
Валерий Каулин
А где Вы заметили защиту? Он был переобутым троцкистом. И довольно подлым. С него началось враньё про Сталина, Берию, огромные жертвы ГУЛАГа. Некоторые до сих пор повторяют его враньё, прибавляя и прибавляя каждый раз новые "жертвы". Им невдомёк прочитать давно открытые сведения. На 100 тысяч населения во времена Сталина сидело меньше людей, чем во времена Ельцина, но им ничего не докажешь.
Юрий Старик
Есть такая партия "Ед.Росы" которая разлагает все что ни есть в России при помощи своих толстосумов укравших всё что было народным в СССР, я думаю у Шойгу не будет отводов.........
Василий Иванович
Никуя ты не понял, афтыр
Наум Наумов
Общество разлагает отсутствие просвещения.
Олег Гильмутдинов
А что он может знать о разложении, если даже замполитов в многоконфессиональной армии заменили полковыми православными священниками и православным храмом ВС РФ?...
Сергей Чекановский
Врете! Есть в РА и ВМФ и мулла и раввин. Да, всего по одному, но не потому, что не позволяют, а потому, что нет кандидатур от этих конфессий.
Серж Прологов
И что? Ну- к шустренько рассказало: КТО БЫЛ Начальником политотдела под Полтавой. А под Бородино? А под Синопом? А кто был замполитом в Осовце? А кто рукамиводил военно-политической работой у генерала Брусилова? А у адмирала Ушакова?
Серж Прологов
Ну а почему в войсках не быть муллам и раввинам с пасторами, если служат мусульмане, евреи и лютеране с католиками?
Сергей Чекановский
Они и есть, пока, маловато! Но никто не запрещает им окормлять военных - верующих!
Серж Прологов
Да ради Бога! Человека от скотины отличает наличие души. А если душа требует контакта с духовником, почему нужно мешать, запрещать? Вообще очень интересный момент: в ПМВ, когда бойцы сражались "за Веру, Царя и Отечество" исторически не зафиксировано НИ ОДНОГО факта перехода с оружием на сторону врага. А вот когда "за Сталина, за партию, за светлое социалистическое будущее"... даже Герои Советского союза на сторону Гитлера переходили. Целая армия набралась (не считая вневласовских формирований). Вот и думай!
Олег Гильмутдинов
А шамана с ксёндзем отчего обидели?...
Владимир Eвтушенко
Прокладка вонючая под кличкой - прологова. ""Глупость" это НЕ отсутствие ума, это ТАКОЙ СКЛАД УМА." это ты про себя правильно сказал.
Сергей Чекановский
Врешь, Евтушенко! Никто не заставляет атеистов военнослужащих ходить в храм! Ты эталонное брехло неосталинистское! Мой сослуживец на КСФ, кап.1 ранга Вениамин Ковтун, командир атомной подводной лодки, стал православным священником и таких уже много - воевавшие в Афгане, Чечне, среди них есть и герои СССР. Уж они - то знают, что такое Богу молиться, и как это нужно человеку, и как Он помогает в опасности! Заткнул бы ты лучше свою помойку, не лил бы воду на мельницу своей зависти и злобы.
Серж Прологов
Совершенно прав: "Колхоз - дело добровольное."
Серж Прологов
Дык ить... Вот ведь в чем фишка-то... У меня хороший знакомый (вот чем угодно клянусь) был Первым секретарем райкома КеПезю, много лет был Председателем комитета ГорСовета депутатов. НО... случилась беда - умерла жена. Что, ты думаешь, сделал Саня? Он порвал с зюгандосранью, закончил какую-то из православных бурс (я в них "не шарю") и стал регентом церковного хора. Вот так вот... Простой вопрос: когда горе, беда, трудности куда люди идут? К партийному руководству или к "Батюшке"? И лично мне глубоко плевать из какого источника человек постигнет моральные и нравственные нормы из МКСК или из Нагорной проповеди Христа
Сергей Чекановский
Все правильно! При хорошей жизни у людей душа не свербит, а как беда, тут они ее чувствовать начинают!
Олег Гильмутдинов
"Не стройте храмы на Земле. Стройте храмы души вашей на небесах."
Олег Гильмутдинов
"И придут лжепророки и по делам их узнаете."

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