А Шойгу действительно не знает, что же разлагает общество?

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал разложение общества страшной внутренней угрозой. Если это так, то надо дать ответ на вопросы о том, кто же и что разлагает российской общество? Но Шойгу ответа не даёт, намекает только на внешние силы.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал разложение общества страшной внутренней угрозой. Если это так, то надо дать ответ на вопросы о том, кто же и что разлагает российской общество? Но Шойгу ответа не даёт, намекает только на внешние силы.
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