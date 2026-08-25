Фотя Поветенный: что нельзя делать 25 августа и о чем предупреждают приметы

Какой церковный праздник отмечают 25 августа и почему в этот день боялись идти на чердак.25 августа православные верующие вспоминают мучеников Фотия и Аникиты и продолжают отмечать попразднство Преображения Господня.
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