Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

Фотя Поветенный: что нельзя делать 25 августа и о чем предупреждают приметы

Фотя Поветенный: что нельзя делать 25 августа и о чем предупреждают приметы

Какой церковный праздник отмечают 25 августа и почему в этот день боялись идти на чердак.25 августа православные верующие вспоминают мучеников Фотия и Аникиты и продолжают отмечать попразднство Преображения Господня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии