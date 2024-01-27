К 80-летию снятия блокады с героического Ленинграда

Алексей Горшков

Я помню реакцию своей матери на трагические события... Она, допустим,терпеть не могла фильмов о гибели "Титаника", о немецкой оккупации, концлагерях, и т.п. А уж блокада Ленинграда - такая ТРАГЕДИЯ,что превосходит самые ужасные кошмары! Мне, хоть и в меньшей степени, это передалось... Но, справедливости ради, я, как историк по образованию, могу отметить, что именно немецкая группа армий "Север",наступавшая на Ленинград, вернее её командующий фон Лееб среди немцев был самым ... БЕСТОЛКОВЫМ - наворотил ТАКОГО... Косяков у него множество,расскажу об одном,чему ЛИЧНО Я, хоть и родился в 1970 году, был очевидцем. Дело в том,что в 2004 году я был в санатории МВД под г. Луга,и мы частенько ездили в Питер. Я видел дорогу,по которой немцы наступали. Для наступающего местность ХУЖЕ И НЕ ПРИДУМАЕШЬ - как будто СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБОРОНЯЮЩИХСЯ ПРИДУМАНА !!! Дорога среди болот,с которой свернуть невозможно - увязнешь, да ещё по сторонам каменистые пригорки,поросшие лесом - будто самой природой предназначенные для РАССТРЕЛА наступающих. Казалось бы - КАКОЙ ИДИОТ СЮДА СУНЕТСЯ ?! А Лееб отсюда и попёр! Можно себе представить - сколько ЛИШНИХ ПОТЕРЬ его войска понесли! Но всё-таки до Ленинграда они дошли,и то, что во главе их был полководец "не ахти", обрекший свои войска на ненужные потери - утешение так себе...