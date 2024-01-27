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К 80-летию снятия блокады с героического Ленинграда

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Комментарии
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Ирина Черных
Всегда помню об этом событии, - снятие блокады с героического Ленинграда. Мой дедушка Степан Лепёхин участвовал в этом сражении, был ранен, награждён медалью за Подвиг, долго болел, до внуков не дожил. Но мы дедушку Степана помним и любим!
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17 час.
Алексей Горшков
Я помню реакцию своей матери на трагические события... Она, допустим,терпеть не могла фильмов о гибели &quot;Титаника&quot;, о немецкой оккупации, концлагерях, и т.п. А уж блокада Ленинграда - такая ТРАГЕДИЯ,что превосходит самые ужасные кошмары! Мне, хоть и в меньшей степени, это передалось... Но, справедливости ради, я, как историк по образованию, могу отметить, что именно немецкая группа армий &quot;Север&quot;,наступавшая на Ленинград, вернее её командующий фон Лееб среди немцев был самым ... БЕСТОЛКОВЫМ - наворотил ТАКОГО... Косяков у него множество,расскажу об одном,чему ЛИЧНО Я, хоть и родился в 1970 году, был очевидцем. Дело в том,что в 2004 году я был в санатории МВД под г. Луга,и мы частенько ездили в Питер. Я видел дорогу,по которой немцы наступали. Для наступающего местность ХУЖЕ И НЕ ПРИДУМАЕШЬ - как будто СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБОРОНЯЮЩИХСЯ ПРИДУМАНА !!! Дорога среди болот,с которой свернуть невозможно - увязнешь, да ещё по сторонам каменистые пригорки,поросшие лесом - будто самой природой предназначенные для РАССТРЕЛА наступающих. Казалось бы - КАКОЙ ИДИОТ СЮДА СУНЕТСЯ ?! А Лееб отсюда и попёр! Можно себе представить - сколько ЛИШНИХ ПОТЕРЬ его войска понесли! Но всё-таки до Ленинграда они дошли,и то, что во главе их был полководец &quot;не ахти&quot;, обрекший свои войска на ненужные потери - утешение так себе...
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9 час.

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