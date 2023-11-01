Вышел геймплей гоночной игры в мире Bloodborne, которую можно будет скачать беспл...

Вышел геймплей гоночной игры в мире Bloodborne, которую можно будет скачать бесплатно на PCПрограммистка Лилит Вальтер (Lilith Walther) опубликовала свежий геймплейный трейлер предстоящей гоночной аркады Bloodborne Kart, которую она анонсировала еще весной прошлого года.