Актер Князев заявил, что Пугачева покинула РФ из-за денег за рубежом

Народный артист России Евгений Князев побеседовал с «АиФ» и рассказал, почему, по его мнению, певица Алла Пугачева решила покинуть родину, где у нее было всенародное признание и любовь миллионов поклонников.
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