ЖАРЕНЫЙ ТОФУ НА ЧИАБАТЕ

Ингредиенты: Тофу 100 гр болгарский перец 1 шт соленый огурец 1 шт листья салата кинза соевый соус оливковое масло чиабата Рецепт Тофу нарезать целым плоским куском толщиной 0,5-1 см , обжарить на сковороде с добавлением соевого соуса, чиабату разрезать вдоль и обжарить с внутренней стороны, болгарский перец нарезать пластинами и обжарить на сковороде, кинзу порубить, […].