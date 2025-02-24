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  • В С
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Получит по заслугам: против изверга, сбросившего кошку с обрыва в Крыму, заведено уголовное дело

Получит по заслугам: против изверга, сбросившего кошку с обрыва в Крыму, заведено уголовное дело

Жестокая история гибели кошки Муси на площадке «Ласточкиного гнезда» облетела всю страну. Как и кадры с камеры видеонаблюдения, на которых мужчина приманил ничего не подозревающую кошку, а потом резко сбросил ее с обрыва в ледяную воду.

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