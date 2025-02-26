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Депутат заявил, что россияне хорошо живут, если "ездят за закладками на такси"

Депутат заявил, что россияне хорошо живут, если "ездят за закладками на такси"

Так он отреагировал на просьбу коллеги взять на контроль ситуацию с наркоманами Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высказался о финансовом положении россиян, заявив, что они "хорошо живут", если "ездят за закладками на такси".

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