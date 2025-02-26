Депутат заявил, что россияне хорошо живут, если "ездят за закладками на такси"

Так он отреагировал на просьбу коллеги взять на контроль ситуацию с наркоманами Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высказался о финансовом положении россиян, заявив, что они "хорошо живут", если "ездят за закладками на такси".
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