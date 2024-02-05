Новая технология помогла людям с протезами рук ощутить влажность предметов

Датчик / © Advanced Intelligent Systems (2024). DOI: 10.1002/aisy.202300512 Новый датчик, считывающий определенный набор тепловых сигналов, крепится на протез руки и подключается к стимулятору, который касается культи конечности пользователя, поэтому может ощущать влагу через кожу.