Кабмин РФ утвердил распоряжение о создании предприятия "Железные дороги Новороссии"

На территориях новых регионов РФ создадут ФГУП "Железные дороги Новороссии". Оно объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.
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