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Журнал «Профиль»

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Законопроект о санкциях против РФ столкнулся с препятствиями в Палате представителей США

Вероятность рассмотрения в ближайшие месяцы законопроекта о новых санкциях против России низка, сообщил Bloomberg со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона.

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