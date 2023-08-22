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Шубенков о позиции World Athletics по допуску россиян: «Оказалось, что рекомендации МОК можно не выполнять, и тебе за это ничего не будет»

– Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал главу World Athletics Себастьяна Коу русофобом.

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