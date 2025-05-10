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Штраф за костюм. Чтобы почтить память павших, эстонцы идут на хитрости

Штраф за костюм. Чтобы почтить память павших, эстонцы идут на хитрости

В эфире утреннего шоу на радио Kuku руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Леа Бяренсон рассказала, что полиция не собирается мешать людям чтить память погибших во Второй мировой войне, однако будет следить за тем, чтобы запрещенная символика на мероприятиях не появлялась.

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