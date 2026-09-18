От попадания до приказа: как выплачивали премию за уничтоженный танк

Подбитый и брошенный на обочине дороги немецкий танк PzKpfw IV на Волховском фронте Военная бухгалтерия устроена иначе, чем кажется на первый взгляд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Я работал при Соц...
- Королевская яхта ...
- A «Акулы, походу, и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым