Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поздравил женщин с праздником. Дорогие женщины! От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Международным женским днем! Этот особенный весенний праздник пронизан уважением и самыми светлыми чувствами к женщинам.