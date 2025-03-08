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Смоленская Газета

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Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поздравил женщин с праздником

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поздравил женщин с праздником

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поздравил женщин с праздником. Дорогие женщины! От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Международным женским днем! Этот особенный весенний праздник пронизан уважением и самыми светлыми чувствами к женщинам.

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