Вертолет «Ансат» с новыми двигателями совершит первый полет до конца года

Первый полет вертолета «Ансат» с новыми отечественными двигателями запланирован на конец 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, посетившего авиационные предприятия Казани.