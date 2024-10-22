Вертолет «Ансат» с новыми двигателями совершит первый полет до конца года

Первый полет вертолета «Ансат» с новыми отечественными двигателями запланирован на конец 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, посетившего авиационные предприятия Казани.
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