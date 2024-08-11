Генерал Алаудинов резко раскритиковал командиров под Курском: «Занимались враньем»

Командир полка спецназа “Ахмат” и заместитель начальника главного военно-политического управления армии РФ генерал-майор Апти Алаудинов поделился трудностями, которые возникли у его подразделения после прибытия в зону боевых действий в Курской области несколько дней назад.
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