Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы Киев был разрушен. Невероятно? Нет, факт. Андрей Пинчук назвал обращённые к Западу высказывания главы киевского режима после массированных ударов России частью спланированной информационной кампании.
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