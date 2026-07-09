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Царьград

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Зеленский заинтересован в том, чтобы Киев был разрушен. Невероятно? Нет, факт

Зеленский заинтересован в том, чтобы Киев был разрушен. Невероятно? Нет, факт

Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы Киев был разрушен. Невероятно? Нет, факт. Андрей Пинчук назвал обращённые к Западу высказывания главы киевского режима после массированных ударов России частью спланированной информационной кампании.

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