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Бывшего премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище

Бывшего премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище

Бывшего премьера СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом 28 февраля сообщил ТАСС пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова и фракции коммунистов в Госдуме Александр Ющенко.

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