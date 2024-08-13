Таможенная служба: На КПП «Кагул - Оанча» начнут действовать ограничения на пересечение границы

В целях оптимизации движения через таможенные посты, расположенные на молдавско-румынской границе, эффективного управления потоками транспортных средств, достижения эффективного таможенного контроля с использованием предоставленного специального оборудования, а также с учетом инфраструктуры таможенных постов и подъездных дорог Таможенная служба провела анализ и с 16 августа 2024 года установила ог .
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