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Китай

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Безопасность Тайваня не зависит от американского оружия -- Министерство обороны КНР

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Безопасность китайского района Тайвань прежде всего зависит от мирного развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, а не от некоего оружия, предоставленного Соединенными Штатами.

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