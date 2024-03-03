В Севастополе обсудили проведение Года семьи в школах города

Стратегическая сессия с участием специалистов в области воспитания прошла в Севастопольском госуниверситете, где руководители образовательных учреждений, советники, представители родительской общественности делились наработанными практиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии