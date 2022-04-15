Происшествия

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Жителю Калужской области инкриминируется более 50 эпизодов оформления несанкционированных займов на имя другого лица

Жителю Калужской области инкриминируется более 50 эпизодов оформления несанкционированных займов на имя другого лица

В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску поступило заявление от местной жительницы о хищении денежных средств.

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