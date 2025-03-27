16 кадров, которые показывают, как детали меняют все

Мир вокруг нас постоянно меняется, но эти перемены часто остаются незаметными для нашего глаза. Мы привыкаем к тому, что видим каждый день, и лишь иногда, оглядываясь назад, понимаем, насколько все стало иным.
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