Армения: ловушка для России, бомба для Закавказья

Действительно, странный танец, который исполняет сегодня Никол Пашинян, в котором он одновременно пытается затащить в круг США и вытолкнуть Россию, он завораживает своей провокационной безбашенностью.
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