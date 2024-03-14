Европейские страны должны выделять на помощь Украине столько же денег, сколько и Соединенные Штаты, ведь иначе получается несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам.
«Несправедливо»: Трамп заявил, что Европа мало тратит на Украину
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
С учётом такой разницы в тратах, следующие три года платить и каяться усраине будет исключительно Гейросоюз. А бабки, котороые будут выделяться на закупку военной техники и боеприпасов тратиться будут преимущественно в Пиндостане. Это еще одно доказательство "нерабам" и "нелохам" их сущности.
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