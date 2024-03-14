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Леонид Ла Рошель

С учётом такой разницы в тратах, следующие три года платить и каяться усраине будет исключительно Гейросоюз. А бабки, котороые будут выделяться на закупку военной техники и боеприпасов тратиться будут преимущественно в Пиндостане. Это еще одно доказательство "нерабам" и "нелохам" их сущности.