Врач Шмаков: безопаснее всего рожать первого ребенка до 35 лет

Оптимальным для рождения первого ребенка считается возрастом женщины до 35 лет. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор РАН, директором Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) им.
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