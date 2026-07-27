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Путин запретил иностранцам владеть землей в «Сириусе»

Путин запретил иностранцам владеть землей в «Сириусе»

Под ограничения попали земли на федеральной территории «Сириус».Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым расширяется перечень территорий, земельные участки на которых не могут находиться в собственности у иностранных физических и юрлиц.

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