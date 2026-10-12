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Царьград

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Более 50% мужчин Армении курят ежедневно: данные Минздрава

Более 50% мужчин Армении курят ежедневно: данные Минздрава

В Армении более половины взрослых мужчин курят ежедневно, тогда как среди женщин этот показатель составляет около 2%, сообщила на пресс-конференции глава отдела общественного здравоохранения Минздрава Мариам Мнацаканян.

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