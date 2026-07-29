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ФедералПресс

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Россиянам хотят запретить искать в Сети собутыльников

Россиянам хотят запретить искать в Сети собутыльников

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил установить ответственность для интернет-площадок, которые публикуют объявления о поиске компаний для совместного употребления алкоголя.

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